Produção de automóveis em Portugal caiu 1,3% em 2023

Em 2023 foram produzidos 318.231 veículos em Portugal, um valor que traduz uma queda de 1,3% face a 2022, o segundo melhor ano de sempre do setor, só superado por 2019. Em todos estes exercícios foram produzidos mais de 300 mil automóveis.

Os dados avançados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) mostram que o tipo de veículo mais produzido continua a ser o ligeiro de passageiros (243.201), seguindo-se os ligeiros de mercadorias (69.116) e os veículos pesados (5.919). Apenas a categoria de ligeiros de passageiros registou uma queda face ao anterior - de 5%. As restantes, aumentaram 14% e 3%, respectivamente.



A Autoeuropa continua a deter a maior fatia da produção com 213 mil unidades, 69,2% do total. Já a Stellantis Mangualde representou 26,5% (77.422)





Quase a totalidade dos veículos produzidos em Portugal (97,8%) são para mercados externos, dados que confirmam a "importância que as exportações representam para o setor automóvel" e que contribui, "de forma significativa, para a balança comercial portuguesa", sublinha a ACAP.





A Europa continua a ser o principal mercado de exportações de veículos 'made in Portugal' - 87,8%-, com a Alemanha (18,8%), França (14%), Itália (13,4%) e Espanha (10,2%) entre os maiores compradores.

Analisando apenas os dados de produção relativos de dezembro, foram produzidas 19.050 unidades tendo sido registada uma quebra de 36,2%face ao período homólogo de 2023.



No que diz respeito à montagem de automóveis, no acumulado de 2023 houve um aumento de 7,6%, representando 212 veículos pesados montados em 2023, detalha a ACAP.



(Notícia atualizada às 17h05)