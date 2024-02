Produtores de leite admitem sair à rua contra burocracia adicional para receberem apoios

A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep)(PAC) relativas ainda ao ano passado.Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a Aprolep diz que foi com "surpresa" e "indignação" que os produtores de leite receberam da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a 1 de fevereiro, um ofício circular intitulado "Controlo no âmbito do Ecorregime de Bem-estar Animal- Documentação comprovativa do cumprimento dos compromissos" queEste ecorregime "é relativo ao ano de 2023 e devia ter sido pago no ano de 2023", explicando, indicando estar em causa a ajuda entre 20 a 25 euros por "cabeça normal", valor que serve para alimentar uma vaca leiteira durante três dias."Os agricultores que se candidataram estão já a cumprir um extenso conjunto de exigências e fizeram investimentos para terem as suas empresas agrícolas certificadas em 'bem-estar animal', assinala a direção da Aprolep, apontando que "essa certificação já foi uma despesa, assumida pelas empresas de lacticínios, cooperativas ou pelos próprios agricultores", pelo que"O setor da produção de leite é um dos setores da agricultura que teráatualmente em vigor e este e outros 'ecorregimes' foram apresentados aos agricultores como forma de mitigar essa redução, uma vez que a Europa já demonstrou ao longo dos anos que não consegue garantir um 'preço justo do leite' capaz de cobrir os custos de produção", enfatiza.A Aprolep recorda, aliás, que "foram este tipo de burocracias e regras excessivas que levaram os agricultores para a rua, precisamente desde o dia 1 de fevereiro, a exigir a simplificação das regras da PAC".Assim, considerando que estas exigências relativas ao ano de 2023 "estão fora de prazo" defende que "devem ser revogadas". "Aguardamos uma resposta urgente por parte da DGAV e do Ministério da Agricultura epara que os agricultores e produtores de leite sejam tratados com respeito", conclui.