Aprolep apela à "valorização" do leite: "Portugal perdeu 75% dos produtores no continente"

A Associação dos Produtores do Leite de Portugal (Aprolep) manifestou, esta quinta-feira, "preocupação" face ao "momento de incerteza política e económica em que se mantêm altos os custos de produção, sobretudo o custo com a alimentação animal", apelando para que se "valorize" o leite" sob pena de desaparecerem produtores."Iniciámos 2023 com um preço que remunerava os elevados custos de produção e o trabalho dos produtores. Mas, ao longo de 2023, o preço do leite ao produtor baixou 11 cêntimos por litro apesar dos custos se manterem elevados", contextualiza a Aprolep, alertando que "se esta tendência continuar em 2024 voltaremos à situação que vivemos entre 2010 e 2022".

"Estivemos 12 anos com preços abaixo da média europeia, e muitos meses com o pior preço entre os 27 estados-membros.Restam 3.500 produtores, 2.000 nos Açores e 1.500 no continente", frisa.