Projeto de mina em Grândola obtém estatuto de interesse nacional

O projeto para abertura de uma mina de cobre e zico, no concelho de Grândola, obteve o estatuto de investimento com Potencial Interesse Nacional (PIN), avança esta segunda-feira o "Público" . Esse reconhecimento vai permitir acelerar e simplificar os processos de licenciamento ambiental e de construção.O estatuto foi concedido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), quatro dias depois de a proposta de definição do âmbito (PDA) ter sido apresentada. A Agência Portuguesa de Ambiente (APA), a quem foi remetido o PDA, diz, no entanto, que os conteúdos apresentados pelo promotor "carecem de aprofundamento".O Governo remete explicações sobre a concessão desse estatuto para a AICEP. Já a AICEP diz que o projeto, denominado Lagoa Salgada, preenchia cumulativamente vários requisitos e elegibilidade, como o investimento previsto (112 milhões de euros) e o número de postos de trabalho diretos a criar (300), bem acima do limiar requerido para projetos PIN.A concessionária do projeto é, desde 2004, a Redcorp, que tem na estrutura accionista a empresa pública EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro (com 15% do capital). Este é o quinto projeto de investimento na área dos recursos minerais que mereceu o estatuto PIN.