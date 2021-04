Quais os horários dos supermercados neste fim de semana de Páscoa?

Neste fim de semana de Páscoa, tal como acontece desde 15 de março, as lojas de retalho alimentar podem estar abertas até às 19 horas. As restantes lojas que têm autorização para estar abertas mas não vendem produtos alimentares têm ordem para fechar portas às 13 horas.Estes são, assim, os horários com que pode contar neste fim de semana prolongado, em que se celebra a Páscoa.Uma Páscoa na qual o Governo espera que não haja comemorações familiares, além dos que fazem parte do mesmo agregado. "Gostaria de recordar que até ao final do dia 5 se mantêm em vigor as medidas de proibição de circulação entre concelhos e que devemos evitar todos os convívios que ultrapassem o convívio das pessoas com quem coabitamos", declarou António Costa na passada quinta-feira, depois do conselho de ministros, pedindo que "o tradicional almoço de pascoa deve ser mesmo evitado".A proibição de circulação termina no final do dia 5 de abril, segunda-feira . Esta segunda-feira termina a primeira fase de desconfinamento, iniciando uma segunda fase com mais aberturas A primeira fase iniciou-se a 15 de março, e permitiu o estender dos horários do retalho alimentar para as 19horas aos fins de semana e feriados. Durante a semana fecham às 21 horas.