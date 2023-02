Quase 85% da eletricidade em janeiro foi de origem renovável

Leia Também Portugal tem 12% de área apta a receber projetos de energia renovável sem prejudicar ambiente

Quase 85% dos 5.338 gigawatts-hora (GWh) de eletricidade gerada em Portugal Continental, em janeiro, teve origem renovável, segundo dados da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), esta segunda-feira divulgados."Em Portugal Continental foram gerados 5.338 GWh de eletricidade em janeiro de 2023, dos quais 84,4% tiveram origem renovável", informou a APREN, em comunicado.Em janeiro, o setor eletroprodutor emitiu um total de 0,2 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq), sendo que o setor da eletricidade renovável evitou a emissão de 0,9 MtCO2eq e o gasto de 263 milhões de euros na importação de gás natural, indicou a associação.Naquele mês, registou-se um preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) em Portugal de 69,4 euros por megawatt-hora (MWh).A APREN sublinhou que, desde 15 de junho de 2022, quando o mecanismo ibérico de limite do preço do gás natural entrou em funcionamento, até 31 de janeiro, o mesmo gerou uma poupança de 42,8 euros/MWh, o que equivaleu a uma redução de 18,4% no preço horário médio no Mibel.A poupança conseguida no âmbito daquele mecanismo, que corresponde à diferença entre o preço sem o mecanismo e o preço com a compensação a pagar às centrais a gás natural atingiu um valor máximo de 157,2 euros/MWh e um mínimo de zero euros/MWh.Segundo a APREN, no total, 109,9 dos 193,2 terawatts-hora (TWh) produzidos foram sujeitos ao mecanismo de ajuste dos consumidores na Península Ibérica.Já a Produção em Regime Especial (PRE) permitiu uma poupança de 837,6 milhões de euros, em janeiro.