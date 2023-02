Eletricidade: Dispara número de clientes no mercado regulado

O número de adesões ao mercado regulado de eletricidade disparou em dezembro. Os dados são da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e mostram que, entre as saídas e novas entradas, o mercado com as tarifas fixadas pelo regulador cresceu em 23 mil novos clientes face ao mês anterior.

No total, o mercado regulado de eletricidade contava com um total de 974.429 consumidores no final do ano passado, mais 23.323 quando comparado com o mês anterior. Desse total, 23.300 eram clientes domésticos e 24 eram relativos a pequenos negócios. O número tem ainda em conta a saída de um cliente industrial, não tendo havido alterações no que aos grandes consumidores diz respeito.

Em novembro passado, o crescimento líquido do mercado regulado de eletricidade não foi além dos 10.100 os clientes, pelo que o resultado de dezembro mais do que duplica aquele valor.



Este movimento de clientes entre os dois mercados antece as atualizações das tarifas que os comercializadores fizeram em janeiro. A EDP Comercial, maior fornecedor do mercado liberalizado, atualizou os preços em 2,5%, ao passo que no mercado regulado as tarifas aumentaram 1,6%.

Em termos totais, em dezembro o mercado regulado de eletricidade contava com 974 mil consumidores e o mercado livre tinha mais de 5,4 milhões de clientes.