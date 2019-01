Que empresas públicas tem António Costa de nomear gestores?

Porto de Lisboa Lídia Sequeira

Presidente da Administração do Porto de Lisboa



A escolha de Lídia Sequeira em 2016 para a Administração do Porto de Lisboa foi uma escolha pessoal da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, depois de as greves dos estivadores terem exigido a tarefa de recuperar os armadores que tinham deixado de escalar a capital. A gestora próxima de Ana Paula Vitorino passou ainda a liderar os portos de Setúbal e Sesimbra. Entre mãos tem hoje grandes dossiês, como o projeto do terminal do Barreiro e a contestação dos estivadores.

Porto de Sines José Luís Cacho

Presidente do Porto de Sines



José Luís Cacho foi nomeado em 2016 presidente dos Portos de Sines e Algarve pela ministra do Mar. Sines é o maior porto nacional e é aí que está prevista a construção do novo terminal Vasco da Gama. Também o terminal XXI tem planos para se expandir.

Metro do Porto Jorge Delgado

Presidente da Metro do Porto



Jorge Moreno Delgado foi uma escolha do atual Governo para liderar a Metro do Porto e a STCP depois da reversão das concessões destas empresas a privados. Com a entrega da gestão da STCP às câmaras ficou apenas com a liderança da Metro, empresa que tem este ano o grande objetivo de iniciar o investimento na expansão da rede, que vai exigir 307 milhões de euros.

Águas de Portugal João Nuno Mendes

Presidente da AdP



O mandato da equipa liderada por João Nuno Mendes terminou no final de 2018. O gestor foi escolhido em 2016 pelo ministro do Ambiente, depois de ter sido um dos 12 economistas que prepararam o plano económico do Partido Socialista antes das eleições legislativas. O gestor tinha já sido secretário de Estado do Planeamento quando Elisa Ferreira foi ministra.

Docapesca Teresa Coelho

Presidente da Docapesca



Teresa Coelho passou em 2016 a liderar a Docapesca - Portos e Lotas, empresa da qual é quadro, por escolha da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. A empresa assumiu em 2014 novas funções de autoridade nos portos de pesca e nas marinas de recreio.

NAV Jorge Ponce de Leão

Presidente da NAV



Jorge Ponce de Leão saiu da ANA - Aeroportos de Portugal para assumir a presidência do conselho de administração da NAV Portugal em 2018, mas para concluir o mandato que tinha sido iniciado por Albano Ribeiro, que se demitiu em setembro de 2017.

EDM Rui Silva Rodrigues

Presidente da EDM



Na EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, terminou no final de 2018 o mandato da equipa liderada por Rui Silva Rodrigues. A empresa tem por missão maximizar o conhecimento dos recursos mineiros do país, a sua valorização e aproveitamento económico, mas também a recuperação, na vertente ambiental, das antigas áreas mineiras degradadas e abandonadas.

Sofid António Rebelo de Sousa

Presidente da Sofid



O mandato de António Rebelo de Sousa como presidente do conselho de administração da Sofid - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento chegou ao fim. Criada em 2007, o Governo quer que seja um instrumento da política de cooperação do país.

Parque Escolar Luís Flores de Carvalho

Presidente da Parque Escolar



Na Parque Escolar, que Luís Flores de Carvalho passou a liderar em 2013 num mandato de três anos, o Governo deverá ter de tomar decisões este ano. Ao Negócios, fonte oficial do Ministério da Educação limitou-se a dizer que o mandato dos atuais membros do conselho de administração "não terminou em 2015, permanecendo aqueles no exercício das suas funções".