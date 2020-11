Raize considera preço da OPA parcial da Flexdeal "reduzido"

Leia Também Flexdeal lança OPA sobre 19% da Raize e oferece 90 cêntimos por ação

A administração da Raize considera que o preço oferecido pela Flexdeal, de 0,90 euros por ação, na oferta pública de aquisição (OPA) parcial sobre 19% do capital da Raize é "reduzido".De acordo com comunicado divulgado esta sexta-feira na CMVM, a administração da Raize aponta que "o preço por ação oferecido pela Oferente é reduzido face ao valor de mercado da ação e não representativo da expetativa do valor de capital da Sociedade Visada para os acionistas existentes".Adicionalmente, é indicado que "o Conselho de Administração não dispõe atualmente de conhecimento suficiente sobre a atividade exercida pela Oferente pelo que não tem capacidade para aferir concretamente sobre o potencial sinergético entre ambas as sociedades".Ainda assim, a administração "reconhece a importância de promover uma base acionista alargada e diversificada, que permita à Raize aceder a capital para apoiar o crescimento da Sociedade Visada e reforçar o financiamento junto das PME nacionais".Nesse sentido, o Conselho de Administração da Raize considera que a Flexdeal poderá "representar um canal de financiamento adicional para a Raize e para as PME servidas (de forma direta ou indireta)".A oferta anunciada pela Flexdeal a 30 de outubro incide sobre 950.000 dos cinco milhões de ações da Raize e o investimento máximo será de 855 mil euros, avaliando a Raize em 4,5 milhões de euros.A contrapartida, assinalava então a Flexdeal representa um prémio de 11,11% face à cotação média ponderada das ações da Raize nos últimos seis meses, que é de 0,81 euros, e de 26,76% face ao preço de 0,71 euros a que os títulos encerraram a sessão de 30 de outubro.As ações da Raize foram admitidas na bolsa de Lisboa em julho de 2018 depois de terem sido vendidas aos investidores a 2 euros cada. Esta sexta-feira fecharam nos 71 cêntimos e em 2020 acumulam uma desvalorização de 47,4%. A preços de mercado a companhia está avaliada em 3,6 milhões de euros.