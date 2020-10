Flexdeal lança OPA sobre 19% da Raize e oferece 90 cêntimos por ação

A Flexdeal lançou uma OPA parcial sobre 19% do capital da Raize oferecendo uma contrapartida inferior a metade do preço do IPO da empresa realizado em junho de 2018. A Flexdeal poderá gastar 855 mil euros na operação.

Flexdeal lança OPA sobre 19% da Raize e oferece 90 cêntimos por ação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.