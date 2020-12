Flexdeal conclui com sucesso compra de 19% da Raize

De acordo com os resultados da OPA lançada pela Flexdeal sobre 19% do capital da Raize, divulgados esta terça-feira pela Euronext Lisbon, foram dadas ordens de venda sobre 2.807.028 ações, o que determinou um coeficiente de rateio de 0,34, uma vez que o objeto da oferta eram 950 mil ações.



A Flexdeal anunciou o lançamento da oferta no final de outubro, propondo-se a pagar 90 cêntimos por cada ação da Raize, uma contrapartida que implicava um prémio de 27% sobre o valor de cotação das ações da Raize, que se estrearam na bolsa portuguesa, em junho de 2018, a valer dois preços por ação.



A período da oferta decorreu entre o dia 14 de dezembro e o dia 28 de dezembro.



Alberto Amaral, CEO da Flexdeal, mostrou-se satisfeito com o resultado da operação, adiantando que espera que as duas sociedades consigam estabelecer uma parceria estratégica e fornecer alternativas de financiamento para as pequenas e médias empresas (PME), sobretudo no atual contexto de pandemia.



"É preciso que haja a capacidade de perceção de que num período de pandemia, em que empresas precisam de novas fontes de financiamento, é importante ter soluções inovadoras", referiu o CEO da Flexdeal. Alberto Amaral reiterou ainda a vontade de associar outras entidades em parcerias, seja o Banco de Fomento ou outro "player" financeiro, de forma a que estas parcerias permitam reforçar o músculo financeiro e a sua capacidade de atuação.



Antes da oferta, José Maria Rego e Afonso Eça, os fundadores da Raize, eram os maiores acionistas da empresa, cada um com 24,31% do capital, estando 2,42% do capital nas mãos de António José Silva Marques e os restantes 48,96% distribuídos por outros acionistas.