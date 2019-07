Receios de demasiado investimento em marketing levam Condé Nast a sair da Farfetch

A Condé Nast, grupo editorial que detém títulos como a Vogue, foi uma das primeiras a investir na luso-britânica Farfetch. Mas agora vendeu a sua posição, sobretudo devido aos receios em torno do investimento da empresa em marketing.

A luso-britânica Farfetch perdeu um dos seus primeiros investidores. Segundo a edição de domingo do The Times, o grupo editorial Condé Nast – dono de títulos como a Vogue, GQ e Vanity Fair – vendeu a posição no valor de 234 milhões de libras (261,07 milhões de euros) que detinha na retalhista online de bens de luxo.