Ações da Farfetch afundam 40% após resultados, aquisição e saída de COO

Foi uma noite de várias novidades para a Farfetch. Mas os investidores não estão a gostar, atirando as ações para quase metade do preço a que foram vendidas no IPO de setembro do ano passado.

A Farfetch, plataforma eletrónica luso-britânica de artigos de moda liderada pelo português José Neves, anunciou na noite desta quinta-feira os resultados do segundo trimestre, a aquisição de uma companhia por 675 milhões de dólares e alterações na gestão, com a saída do chief operational office (COO) Andrew Robb.

Tendo em conta a variação brusca das ações, os investidores não gostaram nada das novidades. No mercado "after hours", que funciona após o fecho da sessão regular em Wall Street, as ações da Farfetch estão em queda livre. Seguem a recuar 40,44% para 10.87 dólares. Na sessão regular fecharam a subir 5,13% para 18,25 dólares.

Com esta queda, as ações da Farfetch afastam-se ainda mais do preço a que foram vendidas no IPO realizado em setembro. O IPO garantiu à empresa um encaixe de 900 milhões de dólares, com as ações a serem vendidas a 20 dólares cada.





Será agora preciso esperar pela abertura da sessão regular na bolsa de Nova Iorque esta sexta-feira para ver se se confirma esta descida acentuada dos títulos.

Em entrevista recente ao Negócios, Luís Teixeira, diretor-geral da empresa tecnológica em Portugal, disse perceber "que haja alguma desconfiança com os números da Farfetch". Mais do que olhar para os prejuízos "de forma simplista", o diretor-geral da empresa tecnológica em Portugal, onde tem seis escritórios e emprega mais de duas mil pessoas, sustenta que "o mais importante é ter um crescimento saudável nas vendas e nos clientes" para continuar a ganhar quota de mercado e ser a plataforma digital que lidera a indústria da moda de luxo.





Prejuízos aumentam cinco vezes