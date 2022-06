Receitas do setor do estacionamento crescem 20% para 120 milhões em 2021

As receitas do setor do estacionamento em Portugal cresceram 20% em 2021 para 120 milhões de euros, face a 2020, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pela Informa D&B.Segundo a análise da Informa D&B, "este crescimento está relacionado com o levantamento das restrições impostas para fazer face à pandemia, o que significa maior mobilidade, quer na atividade económica em geral, quer por exemplo o regresso ao trabalho presencial".o setor do estacionamento inclui, de acordo com a Informa D&B, o aluguer de lugares de estacionamento em estrutura e a gestão de lugares de estacionamento regulados à superfície.A nível ibérico (incluindo Portugal e Espanha), as receitas deste setor cresceram 21,8% para 1.035 milhões de euros, sendo o mercado espanhol responsável por 88%."Ainda no conjunto do mercado ibérico, as receitas associadas ao aluguer de lugares de estacionamento em estrutura registaram um crescimento de 22,7% para os 720 milhões de euros, enquanto a gestão de lugares de estacionamento regulado à superfície gerou 315 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 19,8%", refere a Informa D&B.Em Portugal, as cinco principais empresas de estacionamento concentram 80,3% do volume de negócios do setor.Contudo, a Informa D&B não diz quais as cinco maiores empresas de estacionamento em Portugal, tendo referido à Lusa apenas a lista das analisadas por ordem alfabética (El Corte Inglés, EMEL - empresa de estacionamento de Lisboa da Câmara de Lisboa, Grupo Bragaparques, Grupo Empark, Grupo Ipark, Grupo Mundicenter, Grupo SabaPortugal, Grupo SonaeSierra, Parques Tejo, Placegar e Wemob).Já em Espanha as cinco maiores empresas concentram 48% da quota de mercado."As numerosas operações empresariais realizadas pelos grandes grupos do setor favoreceram o processo de concentração da oferta", indica a Informa D&B.Para 2022, a Informa D&B prevê um novo crescimento da faturação do setor do estacionamento, mas "ainda abaixo do valor registado em 2019", numa "conjuntura marcada pelo aumento substancial do preço dos combustíveis e com os projetos de teletrabalho permanente, além de outras mudanças nos hábitos da população que conduzem a um menor volume de deslocações em veículo privado".No final de 2021, o número total de lugares de estacionamento ascendia a 1.845.000 na Península Ibérica, sendo que desses cerca de 1.500.000 estavam em Espanha e 325.000 em Portugal, segundo a Informa D&B.A Informa D&B é uma empresa de informação empresarial, estando integrada na D&B Worldwide Network. A base de dados empresariais da Informa D&B é a mais utilizada em Portugal, segundo fonte oficial, que indica que tem mais de 450 mil utilizadores. De acordo com a mesma fonte, 95% das entidades bancárias, 45% das grandes empresas e 21% das Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas são clientes da Informa D&B, consultando anualmente mais de três milhões de relatórios sobre empresas.