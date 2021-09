Reddit pretende entrar em bolsa em 2022 a valer 15 mil milhões

Leia Também Fidelity pode ter arrecadado mais de 3 mil milhões com ações da GameStop

A bolsa de Nova Iorque poderá ganhar em breve mais uma tecnológica. A rede social Reddit, conhecida pelos fóruns de troca de mensagens, estará a preparar uma oferta pública inicial (IPO na sigla original), avança a Reuters , que cita duas fontes próximas do processo.De acordo com a agência, o Reddit já terá começado a fazer contactos junto de bancos de investimento e de advogados para preparar a operação. A rede social liderada por Steve Huffman foi avaliada em 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,4 mil milhões de euros), numa ronda de investimento que teve lugar em julho, e na qual angariou 700 milhões de dólares (590,4 milhões de euros).A empresa pretende chegar ao início do próximo ano, altura em que quer concretizar o IPO, com uma avaliação de 15 mil milhões de dólares (12,6 mil milhões de euros). A intenção de abrir o capital do Reddit já tinha sido sinalizada pelo CEO numa entrevista recente ao New York Times, apesar de Steve Huffman não ter indicado um prazo para a operação.A plataforma foi criada em 2005 pelo próprio Huffman, juntamente com Alexis Ohanian e Aaron Swartz. Em outubro do ano passado tinha 52 milhões de utilizadores ativos e mais de 100 mil "subreddits". Entre os maiores investidores da plataforma contam-se a Fidelity Investments, a venture capital Andreessen Horowitz, a Sequoia Capital e a Tencent Holdings.