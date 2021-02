Fidelity pode ter arrecadado mais de 3 mil milhões com ações da GameStop

Isto porque este "hedge fund" era um dos maiores acionistas da empresa norte-americana. Enquanto alguns fundos como o Melvon Capital ou o Citron Research perderam vários milhares de milhões num curto espaço de tempo, outros ganharam em iguais ou maiores proporções.



Fidelity Investments.Isto porque este "hedge fund" era um dos maiores acionistas da empresa norte-americana. Enquanto alguns fundos como o Melvon Capital ou o Citron Research perderam vários milhares de milhões num curto espaço de tempo, outros ganharam em iguais ou maiores proporções. O Fidelity foi um dos que "esfregou as mãos" com esta subida exponencial da GameStop vendendo quase toda a posição que faziam deste "hedge fund" um dos maiores acionistas da retalhista de videojogos. De 9,3 milhões de ações, passou a deter 87, numa operação realizada a 27 de janeiro, segundo o Wall Street Journal, num dia em que cada ação desta empresa chegou a valer 371,82 dólares.



Caso tenha vendido a este preço, a Fidelity pode ter arrecadado qualquer coisa como 3,4 mil milhões de dólares com a venda das ações. Este mesmo número de ações valeria pouco mais de 35 milhões de dólares, no mesmo dia do ano passado.



O Fidelity foi um dos que "esfregou as mãos" com esta subida exponencial da GameStop vendendo quase toda a posição que faziam deste "hedge fund" um dos maiores acionistas da retalhista de videojogos. De 9,3 milhões de ações, passou a deter 87, numa operação realizada a 27 de janeiro, segundo o Wall Street Journal, num dia em que cada ação desta empresa chegou a valer 371,82 dólares.Caso tenha vendido a este preço, a Fidelity pode ter arrecadado qualquer coisa como 3,4 mil milhões de dólares com a venda das ações. Este mesmo número de ações valeria pouco mais de 35 milhões de dólares, no mesmo dia do ano passado.

o objetivo desta revolta era destruir fundos de investimento, talvez a GameStop não tenha sido a melhor opção. No grupo dos seus maiores acionistas estão nomes como, para além do Fidelity Investments, a BlackRock e o Vanguard, outros dois dos maiores fundos de Wall Street, que certamente beneficiaram também com a subida da empresa de mais de 1.500% em apenas um ano.



E na AMC, uma distribuidora de cinemas que esteve também no "centro do furacão", lá estão eles entre os maiores acionistas: Vanguard, BlackRock e um outro "hedge fund" chamado Mudrick Capital.

Mas o Fidelity não será caso único. O fundo Semvest, por exemplo, lucrou 700 milhões de dólares com a subida da GameStop, relata o Wall Street Journal. Entre os multimilionários, nomes como Larry Chen, presidente da GSX Techedu, ou Ryan Cohen, cofundador da Chewy, esfregaram as mãos com mais centenas de milhões na sua fortuna devido a estas empresas.

A corrida às ações da GameStop, uma retalhista de videojogos que esteve no centro de um "ataque" de vários investidores amadores a alguns fundos de investimento de Wall Street, poderá ter dado mais de 3 mil milhões de dólares a ganhar a um outro fundo, oSignifica isto que se