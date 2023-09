Refinaria da Galp e Northvolt terá decisão de investimento em 2024

De acordo com as duas empresas, a “expectativa é de que uma decisão de investimento positiva venha a ser tomada” durante o próximo ano, para ver nascer em Setúbal uma refinaria de lítio capaz de equipar com baterias 700 mil veículos elétricos anualmente.



Apesar de ainda estar focada na exploração de petróleo e gás e na produção de combustível, a Galp mostra apetite pelas energias renováveis.







2024. Com início marcado para daqui a pouco mais de três meses, este é o ano traçado pela petrolífera portuguesa Galp e pela fabricante sueca de baterias elétricas Northvolt para a decisão final de investimento sobre a refinaria que planeiam construir em Setúbal para produzir anualmente até 35 mil toneladas de hidróxido de lítio. O suficiente para equipar 700 mil veículos elétricos por ano, ou fabricar 50

