Reis do queijo acumulam fortuna de 19 mil milhões com laticínios

Os Besniers são membros da família que controla a Lactalis, a maior fabricante de queijos do mundo, com sede em Laval. A fortuna dos três irmãos — Emmanuel, Jean-Michel e Marie —, donos da empresa de capital privado, soma 18,7 mil milhões de dólares, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Jean-Michel e Marie juntaram-se a Emmanuel e este mês entraram para a lista das 500 pessoas mais ricas do mundo, respondendo agora pelo maior número de bilionários de uma mesma família francesa no índice. A riqueza combinada dos irmãos Besniers aumentou quase 10% este ano, depois de a Lactalis ter divulgado receitas de 18,5 mil milhões de euros em 2018.

Isto coloca-os mais perto do património líquido coletivo de 200 mil milhões de dólares dos titãs dos artigos de luxo que dominam os rankings de fortunas de França, como Bernard Arnault, da LVMH, e Francois Pinault, da Kering.

A Lactalis não divulga informações financeiras consolidadas, mas a porta-voz da empresa de laticínios, Caroline Hopu, divulgou os resultados mais recentes através de um e-mail enviado a 11 de março, sem fornecer mais detalhes.

"Chefe invisível"

O presidente da Lactalis, Emmanuel Besnier, de 48 anos, e os seus irmãos são a terceira geração da família que controla o negócio, conhecido pela marca de queijo brie Président.

Chamado pela comunicação social francesa de "chefe invisível" da Lactalis, devido ao seu perfil discreto, Emmanuel tornou-se foco de atenção crescente nos últimos anos. Fez uma rara declaração pública no ano passado, depois de mais de 35 crianças em toda a Europa adoecerem após o consumo de um produto infantil da empresa francesa contaminado.

A Lactalis mantém um rígido controlo de custos com os produtores de leite que contribuem para a fortuna do grupo. Nos últimos dois anos, a Lactalis pagou preços mais baixos, em média, aos seus fornecedores franceses de leite em relação às rivais Danone, Savencia e Sodiaal, segundo a comparação internacional de preços do leite da organização holandesa LTO. Em 2016, a empresa encerrou uma disputa com produtores ao concordar com um preço mínimo mensal de 30 centavos de euro por litro de leite.

Além dos Besniers, Lino Saputo, do Canadá, e Jim Leprino, dos Estados Unidos, também construíram as suas fortunas no mercado de laticínios.

Tal como o irmão, Jean-Michel, de 51 anos, e Marie, de 38 anos, também evitam aparecer em público. Emmanuel assumiu o comando da empresa aos 29 anos, depois do seu pai, Michel, ter morrido na sequência de um ataque cardíaco em 2000.

Desde então, coordenou uma série de aquisições, como o acordo fechado no ano passado para comprar uma fabricante de fórmula infantil por 740 milhões de euros, de olho no mercado chinês de comida para bebés.

"Considerando o consumidor médio, ninguém conhece a Lactalis", afirmou Liz Thorpe, consultora de alimentos dos EUA e autora de livros sobre queijos. "Conhecem mais o portefólio de marcas da empresa", como a Président e a mozarela Galbani.

