Remuneração de Mexia baixa em 2019 mas continua acima de dois milhões de euros

A EDP pagou um valor bruto de 11.055.006 ao conselho de administração executivo (CAE) em 2019, inferior aos 11.303.678 euros pagos em 2018 e aos 11.872.021 euros no ano precedente, mas acima dos 10,87 milhões em 2016 e 10,004 milhões em 2015.





O seu presidente, António Mexia, recebeu 2.166.463 euros, um valor abaixo dos 2,19 milhões auferidos em 2018 e dos 2,28 milhões em 2017.

Este valor engloba não só as remunerações fixas relativas a 2019, mas também a componente variável plurianual da remuneração imputável ao segundo ano do mandato de 2015-2017, ou seja ao ano de 2016.



A remuneração fixa de Mexia no ano passado foi de 1.015.024 (contra 970.213 euros um ano antes), à qual acresceram 325.032 (601.751 euros em 2018) por conta da remuneração variável anual, refere o relatório de 2019 da elétrica nacional, que foi publicado esta segunda-feira, 16 de março, na CMVM.

Mexia levou assim menos dinheiro para casa em 2019 do que no ano precedente. Ainda assim, manteve uma remuneração bruta superior a dois milhões de euros.

Mais cinco membros com remunerações superiores a 1 milhão de euros



De entre os oito membros do conselho de administração executivo, cinco deles tiveram remunerações superiores a um milhão de euros no ano passado: João Manso Neto, António Martins Costa, Miguel Stilwell de Andrade, Rui Lopes Teixeira e João Marques da Cruz (este último administrador por conta também da remuneração auferida na EDP Ásia Soluções Energéticas).

Manso Neto, que é CEO da EDP Renováveis, auferiu 1,47 milhões de euros – acima dos 1,46 milhões do ano precedente.



Em 2018 foram seis os presidentes executivos a auferirem mais de um milhão de euros , sendo que Mexia foi o único gestor a ganhar mais de dois milhões de euros.

No ano passado a EDP registou lucros de 519 milhões de euros, o que representa uma quebra ligeira de 1% em relação ao ano anterior, anunciou a empresa em comunicado à CMVM.no passado dia 20 de fevereiro. A empresa liderada por António Mexia foi penalizada sobretudo pelos custos extraordinários relacionados com as centrais a carvão.