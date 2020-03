E acrescenta: "Temos maioritariamente produção local e os prazos para a produção de energia solar e eólica não vão ser alterados".



Na curta entrevista, António Mexia falou ainda sobre a decisão da China Three Gorges de vender uma percentagem de 1,8% do capital que detém na EDP, por quase 293 milhões de euros. Questionado sobre se este é um processo normal e se haverá mais movimentos neste sentido, o presidente da energética descarta impactos negativos.



"Venderam o que compraram no mercado, é um movimento natural. Hoje, o que vemos é uma performance incrível da EDP em bolsa, mesmo com esta venda", sublinhou António Mexia.



Quanto às reservas dos Estados Unidos em relação à participação dos chineses na EDP, numa altura em que a energética quer reforçar a presença no mercado norte-americano, António Mexia afirma que a empresa lida com esse cenário "desde o início" e que sempre "cumpriu com a regulação dos Estados Unidos".



"O que precisamos é de transparência total", concluiu, admitindo que a EDP manteve "sempre" reuniões com os reguladores norte-americanos.

A EDP vai manter o plano estratégico para 2020, apesar do impacto do coronavírus sobre vários setores da economia. A garantia é dada pelo presidente executivo da energética, António Mexia, em entrevista à Bloomberg, concedida esta quinta-feira, 5 de março."Os últimos desenvolvimentos apenas confirmam o plano estratégico que estamos a implementar. Consultamos quase diariamente a nossa cadeia de valor, em termos de fornecedores, e mais de 90% confimam que vão conseguir cumprir os compromissos assumidos", afirmou o gestor.