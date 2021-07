Rendas em Lisboa estabilizam e põem travão na descida sentida desde o início de 2020

As rendas em Lisboa pararam de descer no segundo trimestre deste ano registando uma variação trimestral praticamente nula (-0,1%). Desde o início de 2020 que os valores do arrendamento em Lisboa mantinham uma tendência de declínio, apresentando uma variação média trimestral de -4,7%. O segundo trimestre de 2020 chegou mesmo a aproximar-se dos 7%.



Apesar da tendência de descida, o ritmo desacelerou no segundo trimestre deste ano comparativamente com o mesmo período do ano passado, registando uma queda homóloga de 12%. Esta atenuação faz-se sentir especialmente quando comparada com a descida de 18% registada no trimestre anterior e face à queda de 16,8% observada no final de 2020.



Já no Porto os preços das casas continuam a descer, registando uma queda de 1,6% em relação ao trimestre anterior. Verifica-se, apesar de tudo, um abrandamento da descida face aos dois trimestres de 2020, em que a taxa de variação trimestral atingiu -3,2%.

Em termos homólogos, as rendas das casas no Porto desceram 9,8% no segundo trimestre. Uma descida que se intensifica face à queda de 8,0% observada no trimestre anterior.



Os dados pertencem ao Índice de Rendas Residenciais da Confidencial Imobiliário que se baseia nas rendas dos novos contratos realizados para monitorizar o comportamento do mercado de arrendamento residencial.



A renda média no segundo trimestre foi de 12,5€ por metro quadrado em Lisboa e de 10,5€ por metro quadrado no Porto, segundo dados do SIR-Arrendamento.