Dois empresários do segmento alto da restauração no Norte e Sul do país relatam uma realidade semelhante: o contexto é imprevisível. Por um lado, a inflação traz aumentos que não conseguem repercutir totalmente nos preços, e, por outro, o turismo e a reta final do entusiasmo pós-pandemia ajudam. Ambos sentem dificuldades, mas no segmento “premium” a crise ainda não é uma fatalidade.

Restauração "premium" sem nuvens no horizonte









