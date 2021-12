Revista Time elege Elon Musk como Pessoa do Ano

O multimilionário Elon Musk é a Pessoa do Ano de 2021 para a revista Time, sucedendo a Joe Biden e Kamala Harris, a escolha do ano passado.

A revista justifica que os desenvolvimentos das empresas de Musk, como a Tesla ou a SpaceX, justificam a escolha deste ano. Em abril, a NASA escolheu a SpaceX para ajudar a construir a base de aterragem na Lua para o programa Artemis, que pretende levar humanos ao satélite natural da Terra, mais de meio século depois da missão Apollo, em 1969.

Além desse contrato, a SpaceX também desempenhou com sucesso mais testes à Crew Dragon, a cápsula desenvolvida pela empresa. Em novembro do ano passado, a SpaceX levou a cabo um teste com tripulação a bordo desta cápsula, numa viagem com destino à Estação Espacial Internacional (ISS). A empresa quer ter um papel de relevo no transporte de astronautas até à ISS. Na última década, desde o fim do programa de vaivém espacial Space Shuttle, os Estados Unidos têm estado dependentes da Rússia para enviar astronautas até à ISS.

Também a Tesla, a empresa de carros elétricos criada por Musk, consta deste perfil. A companhia ultrapassou este ano a marca de um bilião de dólares (trillion) em bolsa.

Além disso, não escapa à revista o facto de Elon Musk ser o homem mais rico do mundo. De acordo com o índice de multimilionários da Bloomberg, Musk tem uma fortuna avaliada em 266 mil milhões de dólares. Apesar de estar a vender uma grande quantidade de ações da Tesla, que valem a fatia de leão da fortuna do sul-africano, Musk viu a fortuna crescer 110 mil milhões de dólares este ano.

Em vários casos controverso, nomeadamente pelas declarações que faz no Twitter ou mesmo pela relação com outros multimilionários (a picardia entre Musk e Jeff Bezos é há muito conhecida), também os famosos "tweets" do sul-africano constam deste perfil.



Além de Pessoa do Ano, a revista Time elegeu ainda os Heróis do Ano, distinção atribuída aos cientistas responsáveis pelo desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. Já o título de Atleta do Ano pertence à norte-americana Simone Biles e o de Artista do Ano à cantora Olivia Rodrigo.