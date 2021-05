Rivalidade entre Musk e Bezos já era intensa. Agora estende-se até a lua

Num panfleto distribuído no Capitólio na semana passada, a SpaceX de Elon Musk advertiu que a legislação que está sendo considerada recompensaria "Jeff Bezos com um contrato sem concurso de 10 mil milhões de dólares" que amarraria os planos da NASA para a lua e entregaria a "liderança espacial à China".A empresa espacial Blue Origin de Bezos reagiu de forma rápida e vigorosa. "Mentira." "Mentira." "Mentira", disse, num artigo no The Washignton Post (detido por Bezos) a respeito de cada uma das alegações no artigo da SpaceX, acrescentando: "De que é que Elon Musk tem medo ... de concorrência?" .Este é o último foco de tensão de uma rivalidade de longa data entre dois dos homens mais ricos do mundo, "barões espaciais" bilionários que lutaram durante anos pela privatização da exploração espacial. Musk e Bezos enfrentaram-se por uma plataforma de lançamento no Centro Espacial Kennedy, lutaram por uma patente relativa a foguetes e discutiram sobre quem realmente conseguiu esse feito primeiro.A SpaceX de Musk e a Amazon de Bezos também competem para colocar em órbita milhares de satélites que poderiam enviar sinais de Internet para a Terra.Agora disputam outro prémio - colocar os primeiros astronautas na superfície lunar desde a última visita da missão Apollo, em 1972.No mês passado, a SpaceX ganhou um cobiçado contrato com a NASA para construir uma nave que transportaria astronautas da NASA de e para a superfície da lua como parte do programa Artemis da agência espacial. Foi uma vitória impressionante - virtualmente ninguém fora da NASA previa este resultado, especialmente porque a Blue Origin, juntamente com a Lockheed Martin, Northrop Grumman e Draper terminaram em primeiro na ronda inicial do concurso. Na ronda final da primeira missão à lua, contudo, a SpaceX venceu não apenas a Blue Origin, mas também outro licitante, a Dynetics, uma empresa de defesa com sede no Alabama.Quase imediatamente, as duas empresas perdedoras reclamaram e protestaram junto do gabinete estatal supervisor, argumentando erros no concurso. Mas a Blue Origin foi mais além, pressionando o Congresso para que a NASA concedesse dois contratos para o que é conhecido como Human Landing System (HLS).Na semana passada, a senadora democrata Maria Cantwell, Presidente do Comité de Comércio, Ciência e Transporte do Senado, veio em auxílio da Blue Origin adicionando a outro projeto de lei, conhecido como Lei de Inovação e Concorrência dos EUA, a exigência de que a NASA conceda um segundo contrato e defendendo que o Congresso deve aprovar um gasto de 10 mil milhões para financiar ambos os contratos.A emenda foi retirada da comissão e segue para votação no Senado. Para se tornar lei, ainda precisa ser aprovada na Câmara e terão de ser alocados os 10 mil milhões em financiamento.Ainda assim, a emenda de Cantwell mostra a crescente influência de Bezos na capital do país. Os funcionários da Amazon representam uma das maiores fontes de doações de Cantwell que representa o estado de Washington, lar da Amazon e da Blue Origin.A emenda rapidamente se tornou outro ponto de discórdia. A SpaceX atacou primeiro: "A Emenda Cantwell mina o processo de compras do governo federal, recompensa Jeff Bezos com um contrato sem concurso de 10 mil milhões e lançará o programa Artemis da NASA em anos de litígio", escreveu no panfleto."A Blue Origin perdeu o concurso da HLS após propor uma solução inferior por mais do que o dobro do preço da licitação vencedora", acrescentava o texto.A Blue Origin contra-atacou com um panfleto para os legisladores. "Elon Musk fala repetidamente sobre o valor da concorrência, mas quando se trata do programa Human Landing System (HLS) da NASA, quer tudo para si mesmo", referia o documento."Dois fornecedores promovem a concorrência que garante maior segurança e sucesso da missão por via de uma redundância diferente nas abordagens, ao mesmo tempo que controlam os custos", acrescentava.Musk e Bezos fundaram suas empresas de exploração espacial mais ou menos na mesma altura - Blue Origin em 2000, SpaceX em 2002. Mas a SpaceX foi muito mais rápida e alcançou muito mais do que a rival. A empresa de Musk lançou um foguete para a órbita pela primeira vez em 2008, depois ganhou contratos lucrativos com a NASA e o Pentágono. A NASA depende da empresa para transportar cargas e provisões para a Estação Espacial Internacional (ISS) e, desde o ano passado, a SpaceX lançou três missões com astronautas à ISS.Já a Blue Origin avançou a um ritmo mais lento, imitando a sua mascote, a tartaruga. Embora tenha voado com o seu foguetão New Shepard ao espaço 15 vezes e esteja a preparar para voar em sua primeira missão com humanos, o foguete não chega à órbita terrestre - toca a borda do espaço a cerca de 65 milhas de altitude e depois regressa à Terra.