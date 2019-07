Richard Branson quer levar Virgin Galactic para a bolsa

Virgin Galactic vai passar a estar cotada este ano através de um acordo assinado com a Social Capital Hedosophia Holdings.

Social Capital compre 49% da Virgin Galactic por cerca de 800 milhões de dólares, num negócio que ajudará a financiar a empresa até as suas naves espaciais estarem operacionais e começarem a gerar lucros. Desde que foi fundada, em 2004, a Virgin Galactic já angariou mais de mil milhões de dólares.

"Penso que o mercado para pessoas que adorariam tornar-se astronautas e ir ao espaço é gigante. E cabe-nos construir tantas naves espaciais quanto conseguirmos para responder a essa procura", afirmou Branson no final do ano passado, na mesma altura em que lançou um voo de teste que foi bem-sucedido.





O objetivo é que aBranson é um de vários multimilionários - numa lista que inclui Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Elon Musk, da Tesla - que quer enviar os seus clientes para o espaço. Cerca de 600 pessoas pagaram um total de 80 milhões de dólares para embarcarem numa das naves espaciais da Virgin Galactic, algo que deverá acontecer nos próximos anos, adianta o WSJ.

No entanto, as viagens ao espaço não estão ao alcance de todos. Um bilhete para o SpaceShip Two, da Virgin Galactic, custa à volta de 250 mil dólares.





Ainda que os preços das viagens espaciais não devam cair no curto prazo, Branson disse, à data, que gostaria que os bilhetes chegassem aos 40 ou 50 mil dólares durante a próxima década.