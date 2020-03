Rock in Rio Lisboa alheio à covid-19, mas até a voz de Señorita já cancelou presença

Camila Cabello cancelou a sua presença no Rock in Rio Lisboa: "Sinto que esta é a decisão responsável a tomar."

"Não temos nenhuma informação relativamente ao cancelamento ou adiamento do festival. Está tudo na mesma, para já." Esta foi a mensagem transmitida ao Negócios, esta quarta-feira, 25 de março, num telefonema efetuado para o escritório de Lisboa de Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio.

De facto, alheia à pandemia de covid-19, a organização continua a descarregar material no Parque da Bela Vista, onde até já niciou os trabalhos de montagem do palco.

Entretanto, marcado para os últimos dois fins de semana de junho, o Rock in Rio Lisboa acaba de registar o cancelamento da presença da cantora Camila Cabello.

Por causa dos perigos da propagação do coronavírus, a artista anunciou o adiamento da sua digressão mundial, a Romance Tour, que estava prevista arrancar a 26 de maio, em Oslo na Noruega, e que passaria por Lisboa a 20 de junho, primeiro dia do Rock in Rio.

"Não conseguimos iniciar os ensaios sem colocar as pessoas em risco, e com tanta incerteza no ar sem fim à vista, sinto que esta é a decisão responsável a tomar", explicou no Instagram a cantora e compositora cubano-americana, a voz por trás de sucessos como "Havana" e "Señorita", esta última em dueto com o seu atual namorado Shawn Mendes.



Na edião mais recente, em 2018, o Rock in Rio Lisboa tinha registado 280 mil espectadores.