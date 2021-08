Rolhas da Corticeira Amorim superam covid-19

A maior empresa de produtos de cortiça do mundo faturou no primeiro semestre de 2021 mais 21 milhões de euros face aos 412,2 milhões registados no mesmo período de 2019, com o crescimento das vendas de rolhas, que valem 70% do negócio, a superar o do consolidado.

Rolhas da Corticeira Amorim superam covid-19









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.