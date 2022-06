Salvador de Mello: "Não é por decreto que se vai aumentar salários"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

O presidente executivo do grupo José de Mello avisa que "não é por decreto que se vai aumentar salários", designadamente, como defendeu o primeiro-ministro, o salário médio em 20% até 2026. Também a semana de quatro dias "não devia ser a prioridade do país", diz.Num encontro com jornalistas para apresentar os resultados de 2021, Salvador de Mello defendeu que para resolver o problema de crescimento que Portugal tem ...