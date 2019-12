Santos Silva arrependido garante que não quis "denegrir as empresas"

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros penitenciou-se pelas declarações em que criticou a "fraquíssima qualidade da gestão" do setor empresarial nacional assegurando que não quis "denegrir as empresas portuguesas nem a CIP".

Augusto Santos Silva está arrependido das declarações sobre as empresas portuguesas, sobretudo pela forma como as mesmas foram interpretadas. Em declarações à TSF, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros assegura que a respetiva intenção "nunca foi denegrir as empresas portuguesas nem a CIP (Confederação Empresarial de Portugal)".





"Se o efeito foi esse, só tenho quer me penitenciar", declarou o governante socialista à rádio sublinhando, porém, que aquilo que é dito "deve ser sempre encarado no contexto" em que as declarações são feitas.