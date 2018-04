Saudi Aramco pode ser a empresa mais lucrativa do mundo

A empresa saudita de petróleo, a Saudi Aramco, obteve um resultado líquido de 33,8 mil milhões de dólares no primeiro semestre de 2017. Um valor que pode torná-la na empresa mais lucrativa do mundo.

A Saudi Aramco, empresa estatal saudita de petróleo, obteve no primeiro semestre do ano passado um resultado líquido de 33,8 mil milhões de dólares (27,3 mil milhões de euros), o que a torna na empresa mais lucrativa do mundo, avança a Bloomberg. Ultrapassando a Apple (28,9 mil milhões de dólares), a Samsung (14 mil milhões de dólares) e a Microsoft (13,8 mil milhões de dólares), de acordo com dados apurados pela agência noticiosa.





Os resultados da empresa nunca foram divulgados ao longo de 40 anos, tendo sido limitados apenas a um pequeno círculo de pessoas, como membros do Governo ou outros funcionários do Executivo. Apesar disso, a Bloomberg teve acesso aos resultados do primeiro semestre de 2017 da petrolífera, que revelaram um resultado que pode colocar a Saudi Aramco como uma das empresas mais lucrativas do mundo.



Confrontada pela Bloomberg, a empresa não quis comentar os números:"Isto é incorrecto, a Saudi Aramco não comenta a especulação em torno do desempenho financeiro e do regime fiscal", disse a empresa em comunicado.





A Bloomberg avança ainda que a Saudi Aramco está quase totalmente livre de dívidas.



O secretismo em torno dos resultados da Saudi Aramco manteve-se até mesmo quando surgiu a notícia de que a petrolífera, um dos maiores produtores mundiais de petróleo, pretendia realizar uma oferta pública inicial (IPO, na siga em inglês) sobre uma parte da empresa. No entanto, os números a que a Bloomberg teve acesso permitem agora aos investidores ter um panorama mais amplo sobre o possível valor do IPO.





O Goldman Sachs e o Citigroup deverão ter um papel decisivo no IPO da Saudi Aramco. No entanto, a realização do IPO não está ainda agendada, a operação deverá ser adiada até 2019, segundo a Bloomberg.