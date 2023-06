Schneider Electric já cresce 16% em 2023 à boleia da crise

No primeiro trimestre do ano, o grupo francês alcançou receitas recorde de 8,5 mil milhões de euros, mais 16% do que em igual período de 2022. “Esta crise energética tem sido um grande acelerador do negócio da empresa”, disse em entrevista ao Negócios o vice-presidente para a Europa, Philippe Delorme.

Schneider Electric já cresce 16% em 2023 à boleia da crise









