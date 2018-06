Sector automóvel investe 132 milhões e cria 1.800 empregos em Viana do Castelo

O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse hoje que o investimento do sector automóvel no concelho ascende a 132 milhões de euros, prevendo-se, até ao final de 2019, a criação de um total 1.800 empregos.

José Maria Costa, que falava durante a inauguração da sétima fábrica do grupo Howa Tramico em Portugal, instalada na capital do Alto Minho, assegurou que "o investimento em curso em novas indústrias no concelho é de 230 milhões de euros".

Segundo o autarca socialista "o município tem-se vindo a afirmar como um concelho industrial, sendo, em 2017, o décimo sexto a nível nacional, com mais vendas para o exterior, num total acumulado de 831 milhões de euros, 1,5% das exportações do país".

José Maria Costa referiu ainda que "Viana do Castelo é o décimo segundo concelho com maior subida entre 2013 e 2017, no que toca a exportações, que ascenderam a 191 milhões de euros".

Para o edil, aqueles investimentos resultam da "boa localização e conectividade de Viana do Castelo por ar, mar e terra, sendo este um município amigo do investimento nos apoios e acompanhamento, com boas escolas de formação profissional e politécnicas, um ambiente empresarial favorável e diversificado no entorno industrial, destacando ainda a proximidade da Galiza e a qualidade de vida do concelho".

A nova fábrica do grupo Howa Tramico representa "um investimento de dez milhões de euros, até ao final de 2019 e vai fazer a cobertura de toda a região ibérica".

Com uma área coberta de 7.500 metros quadrados, com possibilidade adicional de 5.000 metros quadrados.

A empresa japonesa "assume-se como o primeiro e único fabricante de tectos de automóveis em Portugal, sendo que a fábrica de Viana do Castelo deverá atingir, por ano, os 15 milhões de euros de volume de negócios".

Actualmente, "a fábrica emprega 40 pessoas, devendo chegar aos 70 trabalhadores num futuro próximo, já que foram já garantidos três contratos com dois fabricantes de automóveis".