Seguradora Fidelidade começa a operar no Chile

A seguradora Fidelidade reforçou a sua estratégia de expansão internacional através da entrada no mercado chileno, anunciou a empresa, em comunicado.

"A entrada da Fidelidade em mais um país Latino-Americano consolida a estratégia de internacionalização da Companhia, que tem procurando expandir a sua atuação junto de mercados emergentes e com potencial de crescimento no setor segurador", disse Jorge Magalhães Correia, Presidente do Grupo Fidelidade.



Acrescentou que "a estratégia da Fid Chile vai incidir, num primeiro momento, nas cidades chilenas Santiago, Viña del Mar, La Serena e Valdivia, disponibilizando uma oferta abrangente e personalizada com enfoque nas áreas de Proteção Automóvel e Proteção Casa (incluindo Incêndio e Terramoto)". Para já, a operação no Chile 60 pessoas empregadas.



Com a entrada no mercado chileno, a Fidelidade adiantou que vai também apostar em alianças com parceiros estratégicos locais, alavancadas numa rede ampla de corretores e grandes retalhistas e de "bancassurance".



No comunicado, a Fidelidade disse que o "mercado chileno de seguros tem uma dimensão similar ao mercado português, sendo que anualmente são emitidos cerca de 13 mil milhões de dólares em prémios".



Em janeiro deste ano, a Fidelidade estreou-se na América Latina, através da compra da La Positiva no Peru, que está noutros países, como a Bolívia. O negócio envolveu 90 milhões de euros.