De acordo com o documento, a operação realizou-se na segunda-feira, dia em que a CGD emitiu 500 milhões de euros em dívida a cinco anos, com uma taxa de juro de 1,25%.A notificação deve-se ao facto de a Fidelidade ter como administradores José João Guilherme e Francisco Cary, que também fazem parte da administração do banco público.Com a adição de 18,2 milhões de euros, a carteira de obrigações da CGD que a Fidelidade detém chega agora aos 93,9 milhões de euros, de acordo com a soma dos valores presentes na notificação da seguradora ao banco público.A Caixa Geral de Depósitos detém 15% do capital da Fidelidade, que é maioritariamente detida (84,9861%) pela chinesa Fosun, que, por exemplo, detém 27,25% do BCP.A emissão de dívida sénior não preferencial da CGD, no montante de 500 milhões de euros, a cinco anos e com uma taxa de juro de 1,25%, teve uma procura sete vezes superior à oferta, divulgou na segunda-feira a instituição.Esta foi a primeira emissão deste tipo de dívida realizada por um banco português, no seguimento da aprovação do seu enquadramento legal, de acordo com a Caixa Geral de Depósitos.