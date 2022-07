Selos das cartas só podem aumentar quatro cêntimos por ano até 2025

Leia Também Anacom recolhe contributos sobre convénio de preços do serviço postal universal prestado pelos CTT

Leia Também Critérios de preços do serviço postal universal passam a ser fixados por convénio

O acordo entre os CTT, a Anacom e a Direção-Geral do Consumidor para definir os preços do Serviço Postal Universal (SPU) para o período entre 2023 e 2025 prevê "a fixação de uma variação anual máxima de quatro cêntimos para o preço do correio normal nacional até 20 gramas, utilizado pelo segmento ocasional", comunicou a empresa à CMVM.Está prevista ainda "uma variação máxima anual dos preços do cabaz de serviços objeto do convénio" entre as três partes, com base numa fórmula que tem em conta o tráfego, a inflação e outros fatores.E ficou definido "para cada preço uma variação anual máxima de 15% e uma variação global máxima de 30% para os três anos de vigência do convénio", afirma ainda a empresa.Estas variações "não poderão, no entanto, colocar em causa a variação média anual máxima de preços aplicável à globalidade do cabaz", clarifica a Anacom em comunicado enviado às redações.Os CTT esclarecem ainda que "o convénio incide sobre os mesmos serviços que eram no enquadramento legislativo anterior objeto das decisões da Anacom sobre os critérios de formação de preços do SPU, abrangendo, assim, os serviços de correspondências, encomendas e jornais e publicações periódicas que integram a oferta do SPU".Este convénio, que tinha de ser assinado até ao final desta semana, significa que a Anacom deixa de ter a competência de definir os preços.Notícia atualizada às 18h58.