Semapa aposta em nova imagem

A Semapa assume não só uma nova imagem como também "uma renovação do seu propósito corporativo" a partir desta quarta-feira.Em comunicado, a empresa que detém e gere participações na The Navigator Company (pasta e papel), na Secil (cimentos e outro material de construção), na ETSA (economia circular) e na Semapa Next (venture capital) afirma que sentiu a necessidade de mostrar "uma Semapa mais moderna e mais preparada para um futuro marcado pelo investimento e pelo talento".Citado no comunicado, Ricardo Pires, presidente executivo da empresa, justifica as mudanças, explicando que se pretende "uma Semapa com uma cultura mais próxima e mais simples", que esteja "mais adaptada aos novos tempos e aos desafios de um mundo que mudou drasticamente nos últimos dois anos, procurando a melhoria constante das pessoas e dos negócios". O novo mote passa a ser "Making it Better"."Nos dias de hoje as empresas não são viáveis sem talento e é com o talento que vamos fazer a diferença nas nossas participadas e nas empresas onde queremos investir", afirma Ricardo Pires no mesmo comunicado. "Se todas as empresas investissem mais na melhoria das pessoas e dos negócios, o mundo seria um lugar melhor", acrescenta o CEO.Com cerca de 6.000 colaboradores espalhados por vários países, a Semapa tem a maioria da sua faturação no estrangeiro (mais de 74% do volume de negócios em 2021).