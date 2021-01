SIBS passa a acionista único da Multicert

Uma operação discreta que aconteceu no ano passado. A SIBS ficou, no segundo semestre de 2020, com a totalidade da Multicert, fundada em 2001 e que se dedica à cibersegurança, certificados digitais, identificação eletrónica, gestão de informação e soluções de voto eletrónico. CTT, Altice e Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) foram os vendedores. Tinham, cada, 20%. A SIBS já detinha os restantes

