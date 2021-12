Siemens Portugal quer contratar "pelo menos" mais 500 trabalhadores nos próximos cinco anos

A Siemens Portugal prepara-se para aumentar a equipa, numa estratégia de crescimento focada também no investimento em saúde e nas exportações, segundo anunciou o CEO Pedro Pires Miranda, em entrevista ao Jornal Económico. Avança ainda que, este ano, a empresa cresceu 10% e desenha como meta atingir os 200 milhões em exportações.

"Eu sou muito mais ambicioso, porque penso que nós estamos numa posição única. Portugal é um país atrativo, é um país em que as pessoas gostam de trabalhar. Dou-lhe o nosso exemplo: nós temos três mil empregados, 15% tem passaporte não português, com 58 nacionalidades. Eu costumo dizer que é as Nações Unidas da Siemens. É a empresa das Siemens que tem mais estrangeiros a trabalhar no seu local market", afirmou o CEO, ao semanário. Explica que a empresa conta atualmente com 3.000 colaboradores e quer chegar aos 3.500 nos próximos cinco anos.

De 2020 para 2021, a Siemens Portugal cresceu mais de 10%, tendo ultrapassado, pela primeira vez, os 150 milhões de euros em exportações diretas para quatro continentes. "É um crescimento muito importante para nós, que queremos continuar. Queremos crescer anualmente entre 7% a 10% até meados da década. Portanto, chegaremos com certeza a mais de 200 milhões de euros anuais de exportações. O nosso plano aponta, claramente, para um incremento progressivo e sustentável das exportações", acrescenta.