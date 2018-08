Siemens quer eliminar até 20 mil postos de trabalho

Negócios com Bloomberg

23 de agosto de 2018

Bloomberg

A aposta da Siemens na promoção da eficiência deverá resultar na eliminação de mais 20 mil postos de trabalho na área administrativa, avança a revista alemã Manager-Magazin, citando comentários do CEO Joe Kaeser aos investidores, este mês.



De acordo com esta publicação mensal, citada pela Bloomberg, este corte, que deverá afectar as áreas de recursos humanos e os departamentos financeiro e jurídico, insere-se no plano Visão 2020, que visa simplificar a estrutura da empresa alemã de engenharia.



Esta redução significaria um corte de 5% na força de trabalho total da empresa, que conta actualmente com 380 mil funcionários.



Segundo a revista alemã, o CEO da Siemens deu estas informações em encontros com investidores, onde reafirmou o seu objectivo de aumentar a eficiência em 20% nas funções administrativas e gerar poupanças de 20% nas áreas de tecnologias da informação e serviços partilhados. Essas poupanças ajudarão a elevar a margem em 2 pontos percentuais, em linha com a meta do plano Visão 2020.



Esta intenção de cortar o número de postos de trabalho é conhecida dias depois de a Siemens ter anunciado que pretende reduzir o número de divisões operacionais de cinco para três, à medida que se concentra nas áreas do software de produção e distribuição de energia.



Há menos de um ano, a empresa alemã já havia anunciado que iria reduzir em quase sete mil o número de empregos, sobretudo na área de negócios de energia e gás, e encerrar pelo menos duas localizações, as instalações de Goerlitz (onde são produzidas turbinas de gás) e Leipzig.



As acções da Siemens, empresa que marca uma forte presença em Portugal, estão a valorizar 0,45% para 111,50 euros na bolsa de Frankfurt.