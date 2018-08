Galp pressiona bolsa de Lisboa. Acções da Sonae caem mais de 2%

A petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva pressionou o PSI-20, levando-o a interromper três sessões consecutivas de ganhos. Já a Sonae caiu mais de 2%, apesar de ter revelado um aumento dos lucros para o primeiro semestre do ano.

Bruno Simão/Negócios

A bolsa nacional interrompeu três sessões consecutivas de ganhos. O PSI-20 regressou ao vermelho, pressionado sobretudo pela queda da Galp Energia. Já a Sonae recuou mais de 2%, apesar de ter revelado um aumento dos lucros nos primeiros seis meses do ano.



O índice de referência nacional terminou a sessão em baixa de 0,48% para 5.490,72 pontos, com 14 cotadas em queda e apenas quatro no verde. Este desempenho acompanhou o sentimento no resto da Europa, num dia marcado pela entrada em vigor das novas tarifas alfandegárias aplicadas mutuamente pelos Estados Unidos e pela China.



A pressionar a praça portuguesa esteve a Galp Energia. A petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva caiu 0,85% para 17,545 euros, num dia de perdas nos mercados petrolíferos internacionais.

Além da Galp, também o BCP contribuiu para o mau desempenho. O banco liderado por Miguel Maya cedeu 0,35% para 25,59 cêntimos. Já os CTT recuaram 1,49% e a EDP Renováveis perdeu 0,80%.

Entre as retalhistas, a Sonae começou o dia a subir mais de 2%, mas acabou por anular os ganhos. Perdeu 2,13% para 94,15 cêntimos, apesar de a empresa ter revelado um aumento dos lucros para 98 milhões no primeiro semestre do ano.

A contrariar esta tendência negativa esteve a EDP. A empresa subiu 0,09% para 3,396 euros, enquanto a Jerónimo Martins acelerou 0,46% para 13,15 euros.

Fora do PSI-20, a Impresa acabou por atenuar os ganhos. Encerrou a sessão em alta de 1,80% para 25,45 cêntimos, mas chegou a valorizar 6% durante a sessão. Uma subida que se seguiu às notícias de que a apresentadora Cristina Ferreira vai para a SIC, deixando assim a estação de Queluz de Baixo.

(Notícia atualizada às 16h54 com mais informação)