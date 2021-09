Sindicatos bancários avançam com greve devido a despedimentos no BCP

Leia Também Sindicatos avançam com greve este mês se BCP e Santander mantiverem despedimentos

Os seis sindicatos do setor bancário anunciaram esta sexta-feira, após terem reunido com a administração do Banco Comercial Português (BCP), que vão avançar com uma greve conjunta contra os despedimentos no banco. A data da greve deverá ser anunciada na próxima semana."Na sequência da reunião de hoje dos seis sindicatos – SNQTB, Mais Sindicato, SBN, SIB, SBC e SinTAF – com a comissão executiva do BCP e face à posição intransigente assumida pelo banco de avançar com o despedimento coletivo de pouco mais de 80 bancários, não resta outra alternativa a estes sindicatos que não seja a greve", lê-se no comunicado enviado pelos sindicatos.Os sindicatos dizem que a decisão do BCP de avançar com o despedimento coletivo de 80 funcionários trata-se de "um processo de uma dimensão nunca vista em Portugal" e que, "apesar de todos os esforços e de tudo ter sido tentado para evitar este desfecho", não foi possível alterar a intenção da administração do BCP.A iniciativa de avançar com a greve foi ainda apoiada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC). Cabe agora à comissão de trabalhadores "intervir no processo", dizem os sindicatos.Os sindicatos bancários vão ainda reunir com o Santander, no próximo dia 16, para manifestarem também a posição contra o despedimento coletivo que o banco está também a preparar e contra as pressões denunciadas pelos trabalhadores do grupo para que aceitem sair por rescisão ou por reforma antecipada.Numa nota interna, o Santander referiu, a 20 de agosto, que não chegou a acordo para a saída de 350 trabalhadores, de um total de 685 inicialmente previstos, e vai agora avançar agora com um "processo unilateral e formal".