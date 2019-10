Sindicatos de motoristas e patrões já chegaram a acordo

Já há um novo Contrato Colectivo de Trabalho Vertical (CCTV) dos motoristas. O texto foi assinado pela Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, a Antram e pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores das Empresas de Eransporte (Fectrans). Esta terça-feira será subscrito também pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), avança o Público, que confirmou junto da Antram e do SNMMP.





A Fectrans explica que o novo CCTV pauta-se por uma estrutura diferente e que resolve vários dos pontos que dividiam os motoristas e as transportadoras, consolidando os pontos que formavam o memorando de entendimento de 14 de Agosto.





"Fica claro que todo o tempo, incluindo o de disponibilidade, é pago. Da aplicação deste CCTV não pode resultar uma diminuição da retribuição líquida do trabalhador", lê-se no comunicado, citado pelo Público. O acordo atualiza em 11,1% a tabela salarial para os motoristas de pesados, bem como "as principais cláusulas pecuniárias" em, pelo menos, 4%.





Este texto, depois de assinado por todas as partes, estará contudo sujeito ainda ao escrutínio dos responsáveis por cada uma das entidades subscritoras, consistindo apenas num acordo de princípio. A Fectrans avançou que a sua direção irá ainda analisar o documento e os sócios da Antram vão aproveitar um congresso deste fim-de-semana para fazer o mesmo. Contudo, a Fectrans antecipa que não deverão existir problemas.





(Notícia em atualização)