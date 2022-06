Só a banca superou o Governo como alvo de incidentes de cibersegurança em 2021

O Governo foi o segundo maior alvo de incidentes de cibersegurança ao longo do ano passado em Portugal, com um aumento de quase 560% em relação a 2020, superado apenas pela banca, noticia, esta quarta-feira, o Público Segundo o jornal, que cita o relatório do Centro Nacional de Cibersegurança recentemente divulgado, a Presidência do Conselho de Ministros, que tutela o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, foi a principal visada, com 270 ocorrências contra 41 em 2020.A banca, que passou de 229 incidentes para 411 em 2021, lidera o 'ranking' por setor e área governativa e, embora cerca de dois terços dos problemas de cibersegurança correspondam a entidades privadas, seis das 14 áreas listadas mais afetadas são exclusivamente da esfera pública.