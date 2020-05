Só há linhas de crédito disponíveis para turismo e restauração

As sociedades de garantia mútua aprovaram operações de financiamento no valor de 4,3 mil milhões de euros no âmbito das linhas de crédito, quase 70% do total disponível.

As linhas de crédito destinadas a apoiar as empresas afetadas pela pandemia estão quase esgotadas. As sociedades de garantia mútua aprovaram operações de financiamento num valor global superior a 4 mil milhões de euros, dos 6,2 mil milhões disponíveis, esgotando duas das quatro linhas, incluindo a principal. Sobram as linhas destinadas ao turismo e à restauração.





Os dados foram avançados pela SPGM - Sociedade de Investimento, entidade que coordena o Sistema Português de Garantia Mútua e que gere as linhas lançadas pelo Governo no contexto da pandemia. Ao todo, a SPGM registou 43 mil candidaturas, das quais 83% são de micro ou pequenas empresas.