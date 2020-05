A Comissão Europeia considera que a situação epidemiológica mantém-se "frágil" na Europa e no resto do mundo e, por isso, pede o prolongamento das restrições às viagens dentro da União Europeia.

"A Comissão Europeia convidou os Estados membros de Schengen e os Estados associados de Schengen a estender a restrição temporária a viagens não essenciais à União Europeia por mais 30 dias, até 15 de junho", refere a instituição, em comunciado emitido esta sexta-feira, 8 de maio.



Bruxelas justifica que ainda que "alguns Estados estejam a dar passos preliminares no sentido de aliviar as medidas de combate à pandemia, a situação mantém-se frágil, tanto na Europa como no resto do mundo". Este cenário, acrescenta, exige "medidas contínuas nas fronteiras, para reduzir o risco de disseminação da doença através de viagens".



A Comissão Europeia recomenda, ainda, que o levantamento das restrições às viagens seja "faseado". No plano de desconfinamento que já tinha publicado, a instituição liderada por Ursula von der Leyen determinava que as restrições às viagens e o fecho de fronteiras só deveriam ser levantados "quando as situações epidemiológicas das regiões fronteiriças convergirem suficientemente e quando as regras de distanciamento social forem aplicadas abrangente e responsavelmente". A abertura de fronteiras, acrescentava o mesmo plano, deverá dar prioridade a trabalhadores transfronteiriços e sazonais.



As restrições às viagens, esclarece a Comissão Europeia, aplicam-se a toda a União Europeia, bem como aos Estados de Schengen e aos seus quatro associados (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça), num total de 30 países.



Dependendo da evolução da situação epidemiológica, Bruxelas admite voltar a recomendar o prolongamento das restrições às viagens para lá de 15 de junho.

