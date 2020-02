Sócio de Ronaldo abre clínica colada à casa de Jorge Mendes

A especialista em transplantes capilares Saúde Viável, que fez uma sociedade a meias com Cristiano Ronaldo para se tornar líder mundial do setor em 2020, vai abrir uma nova clínica na zona nobre da Foz, no Porto, mesmo ao lado da mansão do empresário da estrela da Juventus.