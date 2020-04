Sócios históricos da PwC ligados a Isabel dos Santos negoceiam saída

O presidente da PwC mundial, Bob Ortiz, também se envolveu pessoalmente no processo de investigação aos dois sócios, tendo vindo, inclusivamente, a Lisboa.

A consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) está a negociar a saída de dois sócios com ligações a Isabel dos Santos, Jaime Esteves e Ivo Faria, avança o Expresso.





Estes sócios, com décadas de casa, já estão suspensos e as negociações para abandonarem a empresa prosseguem depois de a casa-mãe, norte-americana, ter enviado um grupo para coordenar a investigação. O presidente da PwC mundial, Bob Ortiz, também se envolveu pessoalmente no processo de investigação aos dois sócios, tendo vindo, inclusivamente, a Lisboa.