Somincor nomeia António Salvador como administrador-delegado

A Somincor elegeu como novo administrador-delegado António Salvador, que era diretor de Tecnologia Operacional no Canadá, na Lundin Mining.





António Salvador tem 54 anos e é licenciado em Engenharia Geológica pela Universidade de Toronto. O gestor português desempenhava, desde 2015, funções nos Serviços Técnicos da Lundin Mining no Canadá, primeiro como engenheiro, suportando as operações mineiras e, mais recentemente, como diretor de Tecnologia Operacional.





O percurso profissional de António Salvador conta 25 anos no setor mineiro, nos quais teve "tempo" de passar, por duas vezes, na Somincor, nos períodos de 1992 a 2000 e de 2008 a 2015. Durante o primeiro período, exerceu funções como chefe do Departamento de Engenharia de Mina e do departamento de Produção Mina. Na segunda passagem pela empresa, desempenhou as funções de diretor de Desenvolvimento de Negócio e Estratégia.





Para além da forte ligação à Somicor, António Salvador ocupou diferentes cargos nas empresas mineiras Rio Tinto (África do Sul), Anglo American (Brasil) e Noranda (Canadá), informa a empresa na qual toma agora liderança, em comunicado.