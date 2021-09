Sonae alarga menu ao mercado vegan

Com a aquisição de uma empresa do Reino Unido de produtos baseados em ingredientes de origem natural, Sonae pisca o olho ao potencial de crescimento deste segmento no mercado britânico.

Sonae alarga menu ao mercado vegan









