Sonae Capital corta investimento na Adira

Com 118 funcionários em lay-off, a fabricante de máquinas comprada em 2017 pelo grupo da família Azevedo está a perder vendas e a cortar gastos. Após assinar com a Mitsubishi nos EUA, Canadá e México, a empresa de Gaia aposta na metalomecânica do Leste europeu.